Rize'de hastanelerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı Rize'de hastaneler dezenfekte edildi.

Rize'de hastaneler dezenfekte edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında tüm hastanelerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarının artırıldığı belirtildi.

Vatandaşların temas ettiği ve yoğun olarak bulunduğu alanların, temizlik personeli ve Rize Belediyesinin destekleriyle dezenfekte edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye ekiplerince hastane giriş alanlarının 90 derece sıcak su ve köpüklü sıcak buharla temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

Ayrıca hastanelerdeki görevli temizlik personeli de hastaların temas ettiği kapı kolu, sedye, bekleme koltuklarını gibi birçok alan sürekli olarak temizleniyor.

Yetkililer acil durum halleri dışında hastanelerde yoğunluk yaşanmaması konusunda vatandaşları bilgilendirirken zorunlu hallerde çekinmeden gönül rahatlığıyla sağlık tesislerinden her zaman olduğu gibi hizmet alabileceklerini ve yine bu süreçte bağlı oldukları aile hekimliklerinden de öncelikle hizmet almalarını konusunda yönlendirmelerde bulunuyor."

Kaynak: AA