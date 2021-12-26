Rize'de hamsi festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı

RİZE (İHA) - Rize'de düzenlenen hamsi festivalinde 2,5 ton hamsi ziyaretçilerle paylaşıldı. Etkinlikte en fazla ilgiyi

hamsili baklava gördü..

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Hamsi Festivali Rize sahil dolgu alanında gerçekleşti.

2,5 ton hamsi mangallar ile kızartılarak vatandaşlara dağıtıldı.

Ekinlikte hamsili pilav, hamsili ekmek, hamsili içli köfte, hamsili sushi gibi bir çok farklı lezzet ziyaretçilerle buluştu.. En fazla ilgiyi hamsili baklava gördü.

Belediye Başkanı Rahmi Metin bu tip etkinliklerle şehri öne çıkarmak istediklerini söyledi.

Organizasyonda yemeklerin haricinde yörenin şarkıları da seslendirildi.