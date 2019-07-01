Rize'de hamile kadından bir haftadır haber alınamıyor
Rize'de bir haftadır kayıp olan 1,5 aylık hamile aranıyor.
Rize'de bir haftadır kayıp olan 1,5 aylık hamile aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde yaşayan 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten (20), 25 Haziran Salı günü sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Kadının eve dönmemesi üzerine eşi Mehmet Çamkerten, jandarmaya müracaat ederek yardım istedi.
Çamkerten'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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