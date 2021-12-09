Rize'de hafızlık eğitimini tamamlayan 571 öğrenci icazetlerini aldı

TRABZON (AA) - Rize Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 571 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Rize 2 Mart Spor Salonu'nda, Trabzon Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, burada yaptığı konuşmada, ilmi hayatında aldığı en önemli diplomanın, hafızlık diploması olduğunu söyledi.

Hafızlığın zekanın gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Karslı, bu eğitimi alan kişilerin daha çabuk kavradığını, özellikle Arapçanın öğrenilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Karslı, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek gerektiğini anlatarak, "Kur'an'a hizmet etmek insanlığa hizmet etmektir. Kur'an'a hizmet etmek barışa hizmet etmek, insanlığın ahlakına hizmet etmektir. Bu bir aşk meselesidir. Hafızlığın ana gayesi de Kur'an'ı ezberlemek ve anlayarak yaşamaktır." dedi.

Hafızların sadece Kur'an ezberiyle yetinmemesi gerektiğini kaydeden Karslı, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 'Kur'an ezberlenince hafızlık bitiyor.' düşüncesi var. Hafızlık aynı zamanda manevi ve ahlaki olgunlaşma dönemidir. Ahlaki hayatımızda hamlıktan haslığa geçmemiz lazım. Hafızlık sürecini böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Kur'an'ı ezberleyen hafızlar Kur'an'ın yükünü kaldıracak kişiler olmalıdır. Ahlaki olgunluk, dava şuuru her daim hayatımızda olmalıdır. Hafızlar kendine öz güveni olan, liderlik, önderlik yapacak şahsiyetler olmalıdır."

Konuşmaların ardından 571 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.

İcazet törenine, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Konya Müftüsü Naci Çakmakçı, din görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri

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