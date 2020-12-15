Son dakika... Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü

15.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:58

Son dakika haberine göre Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan ve 9 evin kullanılamaz hale geldiği, 1 evin ise zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan ve 9 evin kullanılamaz hale geldiği, 1 evin ise zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Gölyayla köyünde dün Mehmet Keçoğlu'na ait evde yanan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangına müdahale eden Rize, çevre il ve ilçe itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü.

Yangında, 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde ise büyük hasar oluştu.

AFAD İl Müdürlüğü, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede tedbirlerini alarak incelemelerini sürdürüyor.

Son dakika... Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

İlgili Haberler

Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor (6)
Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor (6)
Gölyayla Köyü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Gölyayla Köyü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Gülben Ergen Haluk Bilginer
Spor Neymar Pierre Webo Samet Aybaba Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Çocuk S 400 Ak Parti Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:58:41. #1.15#
title