Son dakika... Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan ve 9 evin kullanılamaz hale geldiği, 1 evin ise zarar gördüğü yangın söndürüldü.