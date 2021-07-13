Rize'de göğsüne "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı
Rize'nin Güneysu ilçesinde çalıştığı yaş çay bahçesinde göğsüne "yorgun mermi" isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.
Rize'nin Güneysu ilçesinde çalıştığı yaş çay bahçesinde göğsüne "yorgun mermi" isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde yaş çay bahçesindeki otları temizleyen Emre Erbaş'ın (60) göğsüne yorgun mermi isabet etti.
Yaralanan Erbaş, kendi imkanıyla eve kadar yürümeyi başardı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erbaş, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, yaralanmaya yol açan merminin kaynağını araştırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı