Rize'de geri manevra yapan kamyonet yamaçtan yuvarlandı: 3 yaralı
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Rize'de geri manevra yapan kamyonet yamaçtan yuvarlandı: 3 yaralı

28.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:15
Rize'de geri manevra yapan kamyonet yamaçtan yuvarlandı: 3 yaralı

Rize'de geri manevra yapan kamyonetin yamaçtan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Rize'de geri manevra yapan kamyonetin yamaçtan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Yığcı yönetimindeki 53 AAZ 387 plakalı kamyonet, Güneysu ilçesi Seyfettin Yılmaz Sokak mevkisinde sürücünün geri manevra yaptığı sırada yamaçtan yaklaşık 100 metre yuvarlandı.

Kazada sürücü Yığcı ile araçtaki Emre Avcı ve Bulutbey Kara yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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