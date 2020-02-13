Rize'de gazeteciye saldırı

13.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:00

Rize'de Çay Tv program yapımcısı Togay Muratoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Togay Muratoğlu, Çay TV'de hazırladığı sabah programına katılmak üzere evinden ayrıldıktan sonra Müftü Mahallesi'nde yüzleri maskeli kişiler tarafından darbedildi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Muratoğlu'nun tedavi altına alınırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Muratoğlu'nun, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA