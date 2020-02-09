Rize'de futbola kar engeli

09.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:10

Rize'de dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle TFF 3. Lig 3. Grup'ta Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ertelendi.

Pazarspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında Pazar İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlaması planlanan 22. hafta mücadelesi, zeminin karla kaplı olması sebebiyle hakem Reşat Onur Coşkunses tarafından ileri tarihe ertelendi.

Stat zemininde kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetre olduğu belirtildi.

Kaynak: AA