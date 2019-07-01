Rize'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
Rize'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Rize'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimizce yürütülmekte olan Fuhuşa Teşvik, Aracılık Etme, Yer Temini ve Zorlama Olayı ile ilgili olarak 3 ay süreli yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; fuhuşa aracılık ve fuhuş yaptıkları tespit edilen, 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 mağdur, 17 tanık ve 5 şüphelinin ifadesi alınırken, toplam 28 şahıs hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kadın olmak üzere 3 şüpheli tutukladı. - RİZE
Kaynak: İHA
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