Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı - Haberler
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Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı

Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de freni boşalan kamyonet, meydanda bir otomobile ve saksıya çarparak durabildi.

RİZE (İHA) - Rize'de freni boşalan kamyonet, meydanda bir otomobile ve saksıya çarparak durabildi. Bazı vatandaşlar elleriyle kamyoneti durdurmaya çalışırken, taksi şoförleri araçlarını son anda kurtardı.

Olay, Piriçelebi Mahallesi Armutlu Sokak'ta dün yaşandı. Sürücüsü aracın dışında olduğu sırada 53 AD 648 plakalı kamyonet bir anda frenlerinin boşalması sonucu rampa aşağıya kaymaya başladı. Önünde bulunan hafif ticari aracı da önünde sürükleyen kamyonet, yokuşun hemen altındaki Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na çıktı. Burada da kısa bir mesafe ilerleyen araç, meydandaki beton saksıya vurarak durabildi. Yaşanan o anlar ise yokuş üzerinde bulunan taksi durağının kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracı eliyle durdurmaya çalışan vatandaşın yanı sıra taksi durağı çalışanlarının da kendi araçlarını son anda kaçırdığı anbean görüntülendi. Trafikteki diğer araç şoförlerinin de durumu fark ederek durması üzerine kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - RİZE

Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı

Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı

Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı

Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı

Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı

Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı

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