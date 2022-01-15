Rüzgar nedeniyle çöp konteyneri trafikte sürüklendi

Rize'de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

RİZE (AA) - Rize'de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına, İyidere ilçesinde bir evin çatısının uçmasına neden oldu.

Öte yandan, rüzgarın şiddetiyle çöp konteynerinin araçların geçtiği yolda sürüklenmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fırtınanın yanı sıra kentin yüksek kesimlerinde kar devam ediyor.