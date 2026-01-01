Haberler

Rize'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı organizasyonuyla Güneysu Merkez Camisi önünde toplanan grup, Köprübaşı Köprüsü'ne yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, İsrail'i kınayarak, "Köprübaşı Köprüsü buradan Galata Köprüsü'ne, oradan da Gazze'ye uzanan bir iman ve vicdan köprüsüdür." dedi.

Türkiye'nin yapılan zulme sessiz kalmadığını belirten Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin davasının sahipsiz olmadığını tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Aynı zamanda Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Başkanı da olan Özer, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşacağına inandıklarının altını çizdi.

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eylemine işaret eden Özer, "Selam olsun Gazze'ye. Selam olsun Filistin'e. Selam olsun Galata Köprüsü'nden Güneysu Köprübaşı'na uzanan bu onurlu duruşa." ifadelerini kullandı.

Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Gökhan Yıldız ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş, İlçe Müftüsü Hasan Faruk Manavoğlu'nun dua etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak