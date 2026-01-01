Haberler

Rize'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Güncelleme:
Rize'nin Güneysu ilçesinde Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı organizasyonuyla Güneysu Merkez Camisi önünde toplanan grup, Köprübaşı Köprüsü'ne yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, İsrail'i kınayarak, "Köprübaşı Köprüsü buradan Galata Köprüsü'ne, oradan da Gazze'ye uzanan bir iman ve vicdan köprüsüdür." dedi.

Türkiye'nin yapılan zulme sessiz kalmadığını belirten Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin davasının sahipsiz olmadığını tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Aynı zamanda Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Başkanı da olan Özer, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşacağına inandıklarının altını çizdi.

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eylemine işaret eden Özer, "Selam olsun Gazze'ye. Selam olsun Filistin'e. Selam olsun Galata Köprüsü'nden Güneysu Köprübaşı'na uzanan bu onurlu duruşa." ifadelerini kullandı.

Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Gökhan Yıldız ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş, İlçe Müftüsü Hasan Faruk Manavoğlu'nun dua etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
