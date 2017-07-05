Rize'de Fetö'den 12 Kişi Gözaltına Alındı
RİZE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
RİZE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları ve gizli haberleşme programı 'bylock' kullandıkları gerekçesiyle 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen kişilerin sorgularına başlandığı belirtildi. - Rize