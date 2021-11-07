Rize'de feci kaza: Şadırvan ile minibüs arasında sıkıştı - Haberler
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Rize'de feci kaza: Şadırvan ile minibüs arasında sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de meydana gelen kazada el arabasıyla yük taşıyan kadın, minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı.

RİZE (İHA) - Rize'de meydana gelen kazada el arabasıyla yük taşıyan kadın, minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı.

Kaza merkeze bağlı Tekke köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Meryem Kayalar (55) isimli kadın, el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir anda kontrolden çıkarak savrulan minibüs kadına çarptı. Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kayalar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Rize'de feci kaza: Şadırvan ile minibüs arasında sıkıştı

Rize'de feci kaza: Şadırvan ile minibüs arasında sıkıştı

Rize'de feci kaza: Şadırvan ile minibüs arasında sıkıştı

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