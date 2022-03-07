Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye edildi - Haberler

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Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye edildi

AA, Fikret Delal - Güncel
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Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye edildi

Rize Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık armağan etti.

Rize Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık armağan etti.

SALVADER'den yapılan açıklamada, dernek yöneticileri tarafından Salarha Vadisi'nde altmış yıl ve üzeri evli çiftlerin evlerinde ziyaret edildiği belirtildi.

Evlilikte altmış yılın anısına çiftlere çeşitli ödüller verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günün anısına evli çiftlere sembol olarak eski uzun tıp yastık hediye edildi. Bir yastıkta geçen altmış yıl ve üzeri çiftlere bundan sonraki hayatlarına sağlık, sıhhat ve uzun ömürler dileğinde bulunduk. 'Yeni evlenenler ve gençlere tavsiyeniz nedir?' diye sorduk. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde ilginç sözler ve kayda değer öğütler dinledik."

AA / Fikret Delal - Güncel

Salarha Vadisi, Yenişehir, Mart, Rize, Güncel, Haberler

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