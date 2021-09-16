Rize'de evinde esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Rize'de evinde esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de evinde esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Rize'nin Pazar ilçesinde evinde esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Rize'nin Pazar ilçesinde evinde esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine S.V'nin Sulak köyündeki evi ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, evin balkonunda, yeni toplanmış, torba içerisinde kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 680 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından zanlı S.V. gözaltına alındı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rize'de evinde esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Haberler
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