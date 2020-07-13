Rize'de ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suyun altında kaldı Rize'nin Çayeli ilçe merkezinden geçen Şairler Deresi, yağan yoğun yağış nedeniyle taştı.

Rize'nin Çayeli ilçe merkezinden geçen Şairler Deresi, yağan yoğun yağış nedeniyle taştı. Birçok iş yeri ve araçlar suyun altında kaldı.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde Şairler Deresi yatağından taşarak, yolu trafiğe çift taraflı kapattı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi. Derenin taşmasıyla birçok iş yeri ve araçlar suyun altında kaldı. Mahallede bulunan bazı binalar çökme riskine karşı bina sakinleri tarafından boşaltılırken, sokaklar vatandaşlarla doldu.

Su baskınından dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Semih Özdemir, "Can kaybımız yok, herhangi bir şeyimiz yok o yüzden şükrediyoruz. Ailemiz evde ama binalara giriş çıkış olmuyor. Binayı boşaltabilen boşalttı, geri kalanları içeride kaldı. Komşularımızın araçları suya gömüldü" dedi.

Muhammet Mustafa Gençer isimli bir başka vatandaş ise "Arka tarafta araçlar vardı, babamla gidip onlara baktık. Hepsi su altında kalmış. Trafolar falan hep suyun içerisinde kaldı, elektrikler yok. Köydekileri arıyorum ama onlara da ulaşamıyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA