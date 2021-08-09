Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı
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Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı

Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de etkili olan sağanağın ardından yollar göle döndü, bazı köylerde heyelanlar meydana geldi.

RİZE'de etkili olan sağanağın ardından yollar göle döndü, bazı köylerde heyelanlar meydana geldi. Çay bahçesinde heyelan sonucu mahsur kalan 7 kişi için ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Kentte etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesi ve Muradiye beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu 7 kişi mahsur kaldı. Harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.Merkeze bağlı Elmalı köyü okulu binasının yamaç arazideki bahçesi de heyelan sonucu çöktü. Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı
Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı
Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı
Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı
Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı
Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı
Rize'de etkili yağış ve heyelan; çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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