Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

09.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:09
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

RİZE'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi, baba ve oğulun bina ile elektrik direği arasına tahtadan 6 metre uzunluğunda yaptığı kedi yolu sayesinde kurtarıldı.

RİZE'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi, baba ve oğulun bina ile elektrik direği arasına tahtadan 6 metre uzunluğunda yaptığı kedi yolu sayesinde kurtarıldı. Buradan geçip binaya ulaşan kedi, gözden kayboldu. 

Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi fark eden Yaşar Dervişoğlu, oğlu Engin Dervişoğlu ile kurtarma planı hazırladı. Elektrik direğinin tepesi ile aynı seviyede olan evin çatı katına çıkan baba ve oğlu, tahtalarla 6 metre uzunluğunda köprü yaptı. Binanın çatısından uzattıkları tahtayı elektrik direğinin üzerine konduran baba- oğul, kedinin köprüden karşıya geçmesini sağladı. Karşıya geçen kedi, binanın merdivenlerinden aşağıya inerek gözden kayboldu.  

'KEDİ KURTULDU, BİZ DE MUTLU OLDUK'Kediyi elektrik direğinin tepesinde gördüklerinde endişelendiklerini söyleyen Yaşar Dervişoğlu, "Bir kedi bağırması duydum ama nereden geldiğini bir türlü anlayamadım. Resmen ağlıyordu, etrafta aramaya başladım. Sonra bir baktım kedi direğin tepesinde. Köpeklerden kaçarken can havliyle çıktı demek ki yoksa o direğe nasıl tırmansın. Oğlum Engin'e haber verdim. 'Kediyi nasıl kurtaracağız' diye düşündük. İnşaatla elektrik direğinin arasına tahtalardan bir köprü yapmayı planladık. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki tahtaları birleştirerek direğe uzattık. Ama kedi yürümedi. İbrahim arkadaşımız aşağıdan sopayla kediyi kaçırmaya çalıştı, nihayet kedi tahtaların üzerinden geçerek kurtuldu. Biz de mutlu olduk" dedi.'KEDİ YOLU YAPTIK, KURTARDIK'

Engin Dervişoğlu ise, "Kediyi kurtarmak için çözüm yolları aradık ve bir asma köprü yapmaya karar verdik. Tahtalardan köprümüzü yapıp, bir kedi yolu hazırlayarak elektrik direğine uzatıp, kedinin kurtulmasına yardımcı olduk. Ama açıkçası da korktuk, tahta esner kediye bir şey olur diye. Nihayetinde kedi kurtuldu" diye konuştu.


- Rize
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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