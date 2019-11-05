Rize'de elektrik akımına kapılan kişi öldü

Rize'de elektrik akımına kapılan kişi öldü

Rize'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

05.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:46
Rize'de elektrik akımına kapılan kişi öldü

Rize'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Güneysu ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaşayan Hamit Dilmaç (60), arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Dilmaç'ın evinin önündeki elektrik direğinden düştüğünü gören vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilmaç, yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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