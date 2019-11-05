Rize'de elektrik akımına kapılan kişi öldü
Rize'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Rize'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Güneysu ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaşayan Hamit Dilmaç (60), arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
Dilmaç'ın evinin önündeki elektrik direğinden düştüğünü gören vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilmaç, yaşamını yitirdi.