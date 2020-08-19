Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı

RİZE Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER), üreticiden özel olarak topladığı çay yapraklarını, el yordamı ve doğal yöntemlerle çaya dönüştürüp, fabrikasyon araç kullanmadan kuru çay üretimi yapıyor.

Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı
19.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:39

RİZE Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER), üreticiden özel olarak topladığı çay yapraklarını, el yordamı ve doğal yöntemlerle çaya dönüştürüp, fabrikasyon araç kullanmadan kuru çay üretimi yapıyor. Genel Müdür Selçuk Azman, günlük 5 ton kuru çay üretim kapasiteleri olduğunu belirterek, "Bizim buradaki amacımız; bu çayın bilinilirliğini artırmak, çeşitlendirmek ve yurt içi ile yurt dışına satışını yapabilecek firmalara devrini sağlamaktır" dedi.

Rize'de 2018 yılında hizmete giren ÇAYMER, çay sektöründeki KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için çalışırken, tüketiciye en kaliteli çayın nasıl ulaşacağı ile ilgili faaliyetler yürütüyor. Merkezde, çay üreticilerinden özel olarak toplanan çay yaprakları, el yordamı ve doğal yöntemlerle çaya dönüştürülüp, kuru çay üretimi yapılıyor.

'HER AŞAMASI DOĞAL YÖNTEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'Müstahsilden özel olarak toplanan 1,5 ile 2,5 çay yapraklarından tamamen doğal ve el yöntemiyle çaylar ürettiklerini belirten ÇAYMER Ar-Ge Yöneticisi Muhammet Çomoğlu, "Müstahsillerimizden aldığımız çayları 24 saatlik bir süreçte soldurma sepetlerimizde, gölgede bekletiyoruz. 24 saatlik soldurma işleminin ardından, tavalarımızda şoklama işlemlerine tabi tutuyoruz. Daha sonra kıvırılma sepetimizde bu çaylara şeklini veriyoruz. Kıvrılma işleminin ardından tekrar tavaya sokuyoruz. Kurutma işlemine tabi tuttuktan sonra çayımız hazır hale geliyor. Ayrıca Ar-Ge'si tamamlanan 1,5 ve 2,5 yapraktan oolong, siyah, beyaz ve yeşil çayları üretiyoruz. Bu çayların fabrikasyon üretiminden en büyük farkı; tamamen doğal olması, dışarıdan herhangi bir etki olmamasıdır. Her aşaması doğal yöntemlerle gerçekleştiriliyor" dedi.'ELLE YAPILAN ÇAYA ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ'El yapılan çaya, çocukları gibi baktıklarını vurgulayan ÇAYMER Genel Müdürü Selçuk Azman da, "Toplama evresinden, son evresine kadar çocuğumuzu büyütür gibi davranıyoruz. Çaylar 1,5 veya 2,5 yaprakta elle toplanıyor. Özel sepetlerle fabrikaya getiriliyor. Sonra hangi çeşit çay üretimi yapılacaksa ona yöntemlere göre prosesler geliştiriliyor. Sadece bir ısı işlememiz var. Onun dışında herhangi bir işleme tabi tutulmuyor. Tamamen doğal yöntemlerle üretilmiş oluyor. Normal üretimli çaylara kıyasla aralarında ciddi farklılıklar görülüyor. Özellikle ekstrakt değerlerin üzerinde yüzde 40'lık bir farklılık var" diye konuştu.YILDA 1 TONLUK SATIŞ BEKLENİYOR

Günlük 5 ton kuru çay üretim kapasiteleri olduğunu belirten Azman, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 300 kilogramın üzerinde bir satış gerçekleştirdik. 300 kilogramlık da çay siparişimiz var. Bir yıllık süreç içerisinde toplam 1 tonluk elle yapılan çayın satışı bekleniyor. Bizim buradaki amacımız; bu çayın bilinilirliğini artırmak, çeşitlendirmek ve yurt içi ile yurt dışına satışını yapabilecek firmalara devrini sağlamaktır" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 29 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 29 oldu
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Yeşim Salkım Halit Ergenç Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Süleyman Seba Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Rusya Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:13:46. #1.14#
title