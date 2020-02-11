Rize'de eğitime kar tatili

11.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:52

RİZE'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi.

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi ve salı günü okullar tatil edilmişti. Rize Valiliği, kent genelinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkları göz önüne alarak, eğitim ve öğretime çarşamba günü de ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA