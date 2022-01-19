Bingöl'de eğitime kar engeli

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.