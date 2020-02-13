Rize'de eğitime kar engeli
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Rize'de eğitime kar engeli

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

13.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:22
Rize'de eğitime kar engeli

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı , , Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Aynı ilçelerde engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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