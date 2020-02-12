Rize'de eğitime kar engeli

12.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:30

Rize'nin Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezi, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde, yarın taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenlerin okul müdürlüklerince izinli sayılacağı bildirildi.

Açıklamada, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise mevcut kar örtüsünün kalkmaması ve buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kalkandere, İyidere, Derepazarı ve Güneysu ilçelerinde okulların tatil edilmediği, eğitim ve öğretimin yarın süreceği vurgulandı.

Kaynak: AA