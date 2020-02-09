Rize'de eğitime iki gün ara verildi

09.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:16

Rize Valisi Kemal Çeber, merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Çeber, Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

Kaynak: AA