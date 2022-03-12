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Rize'de eğitime ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Ali Maşalacı - Genel
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Rize'de eğitime ara verildi Rize merkez ve ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

RİZE (İHA) - Rize'de eğitime ara verildi

RİZE - Rize merkez ve ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Cumartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim Sanat Merkezleri, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerindeki her türlü kurslar, özel öğretim kursları, çeşitli kurslar ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 12 Mart 2022 (Cumartesi) günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rize'de eğitime ara verildi

Rize'de eğitime ara verildi

Rize'de eğitime ara verildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Maşalacı - Genel

Cumartesi, Rize, kar, Genel, Haberler

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