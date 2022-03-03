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Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

Rize'de iki yere köye yıldırım düşmesi sonucu bazı evlerde hasar meydana geldi.

RİZE (İHA) - Rize'de iki yere köye yıldırım düşmesi sonucu bazı evlerde hasar meydana geldi.

Merkeze bağlı Uzunköy köyünde çam ağacına yıldırım düşmesi sonucu çevrede bulunan 3 evde hasar meydana geldi. Yusuf Zeki Yazıcıoğlu'na ait evde yangın çıkarken diğer 2 evin ise camları kırıldı. Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Yazıcıoğlu'nun evinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. İyidere ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ise 1 ev yıldırım düşmesi sonucu hasar gördü. - RİZE

Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yangın, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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