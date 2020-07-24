Rize'de düğün ve nikah törenlerinde Kovid-19 denetimi yapılacak
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Rize'de düğün ve nikah törenlerinde Kovid-19 denetimi yapılacak

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle, tüm nikah ve düğün törenleri takip altına alınacak.

Rize'de düğün ve nikah törenlerinde Kovid-19 denetimi yapılacak
24.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:08

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle, tüm nikah ve düğün törenleri takip altına alınacak.

İl Pandemi Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kent genelinde Kovid-19 vaka sayılarının arttığı belirtildi.

Kalabalık ortamların kişisel teması, temasın ise virüsü beslediği ve çoğalttığına işaret edilen açıklamada, il olarak herkesi üzen ve kaygılandıran bu olumsuzluk karşısında tedbir alınacağı bildirildi.

Açıklamada, özellikle konulan kurallara uymada zafiyet gösteren kalabalıkların bulunduğu yerlerin en tehlikeli mekanlar olduğu kaydedilerek, şöyle devam edildi:

"Bu mekanların güncel hayatta en tipik örneklerinden biri de hiç şüphesiz kontrolsüz, kalabalık nikah ve düğün törenleridir. Bu sebeple bu mutlu kalabalık birliktelikler, daha fazla önlem alınmayı gerekli kılmıştır. Bundan böyle tüm kalabalık düğün ve nikah törenleri, İl Pandemi Kurulunca yakinen takip edilecek. Oturma düzenindeki mesafe kurallarından maske takılmasına, oyun yasağından takı merasimindeki kurallara kadar tüm detaylar artık çok daha yakinen izlenecek. Bu amaçla polis ve jandarmamızdan oluşan kolluk kuvvetleri, uygun sayıda ekiplerle bu törenlerde bulunacak ve süreci pandemi açısından titizlikle kontrol edecek."

Kural ihlali durumunda gerekli cezai işlemlerin uygulanmasından kaçınılmayacağı belirtilen açıklamada, tüm alınan ve alınacak tedbirlerin, halkın sağlığını korumaya yönelik olduğu vurgulandı.

Vatandaşlardan konuya yoğun hassasiyet beklendiği ifade edilen açıklamada, virüsün toplumda yayılma hızının arttığı bugünlerde konulan her kurala uymanın zaruri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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