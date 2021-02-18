Rize'de diş tedavisinden korkan küçük kızı babası hikaye okuyarak ikna etti

Rize'de diş tedavisinden korkan 6 yaşındaki Elif Bodur, babasının okuduğu hikayeyle ikna oldu.

Ömer Bodur, kızı Elif'in diş sorunu nedeniyle Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurdu. Uzm. Doktor İrem Türedi, küçük kızın dişine, bir bölümünün çürümesi nedeniyle dolgu yapılmasına karar verdi.

Tedaviden korkan Elif, babasından her akşam okuduğu gibi masal okumasını istedi. Doktordan izin alan baba Ömer Bodur, tedavisi boyunca kızına masal okuyarak tedavinin sorunsuz tamamlanmasını sağladı.

Baba Bodur, gazetecilere, çocuğuma her gün isteği üzerine masal okuduğunu belirterek, "Daha önce de diş tedavisi için doktorumuza başvurduk ama tedavi sürecinde çok zorlandık. Kızım bu sefer benden hikaye okumamı istedi. Ben de çocuğumun isteğini kırmayarak ve doktorumuzdan da izin alarak tedavi boyunca istediği hikayeyi kendisine okudum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı