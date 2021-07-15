Rize'de Devam Eden Aşırı Yağışlar Hakkında-3
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Rize'de Devam Eden Aşırı Yağışlar Hakkında-3

Rize'de Devam Eden Aşırı Yağışlar Hakkında-3
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BASIN DUYURUSU15. 07. 2021(Saat 02. 45 itibarıyla)Rize il genelinde, 13. 07. 2021 tarihinde başlayıp 14. 07. 2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar neticesinde Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

15. 07. 2021

(Saat 02. 45 itibarıyla)

Rize il genelinde, 13. 07. 2021 tarihinde başlayıp 14. 07. 2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar neticesinde Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

Muradiye Beldesi; Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği, 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı, 2 vatandaşımızın arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, İtfaiye, Sağlık ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir.

Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup arama çalışmaları devam etmektedir.

Rize ilindeki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla; Erzurum, Samsun, Ordu, Amasya, Erzincan, Sivas ve Tunceli il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon iline sevk edilmiştir.

Çayeli Büyükköy mevkiinde aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana geldiği ve etkilenen vatandaşların olduğu bilgisi alınmıştır, bölgede çalışmalar devam etmektedir.

Çayeli Madenli Beldesinde belde merkezi dahil olmak üzere bölgedeki civar köylerde birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşımda aksamaların olduğu bilgisi alınmıştır.

Güneysu İlçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği, ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yollarının kapalı olduğu bilgisi alınmıştır.

Rize ili sınırları içinde yağışlar aralıklı olarak devam etmekte olup, TAMP kapsamında bütün çalışma grupları 7/24 esasına göre çalışmalara devam etmektedir.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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