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Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

AA - Güncel
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Rize'de dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

RİZE (AA) - Rize'de dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Boğaz Mahallesi'nde bir köpeğin Alipaşa Deresi'ne düştüğünü ve taşkın koruma duvarları nedeniyle çıkamadığını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, dereye inerek kurtardıkları köpeği Rize Belediyesi Veteriner Hekimliği Müdürlüğüne götürdü.

Köpek, bakımı yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakılacak.

Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

AA - Güncel

İtfaiye, Köpek, Rize, Güncel, Haberler

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