Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

RİZE (AA) - Rize'de dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Boğaz Mahallesi'nde bir köpeğin Alipaşa Deresi'ne düştüğünü ve taşkın koruma duvarları nedeniyle çıkamadığını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, dereye inerek kurtardıkları köpeği Rize Belediyesi Veteriner Hekimliği Müdürlüğüne götürdü.

Köpek, bakımı yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakılacak.