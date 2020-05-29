Rize'de dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Rize'de dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Rize'de dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
29.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:23

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Kesimal idaresindeki 53 HL 159 plakalı kamyonet, Ayder Yaylası'nın 8. kilometresinde virajı alamayarak Fırtına Deresi'ne düştü.

Kesimal, Çamlıhemşin Jandarma Arama Kurtarma ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekiplerince dereden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Kaçkar Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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