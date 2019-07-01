Rize'de dereye atılan köpek yavrusu koruma altına alındı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye temizlik personeli tarafından faraşa konularak dereye atılan köpek yavrusu, koruma altına alındı.

Kalkandere Emniyet Amirliğinin bilgi vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Rize 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu ilçeye giderek köpek yavrusunu teslim aldı.

İlk fiziki muayenesinde sol arka bacağında sekme ve açlığa bağlı bitkinlik tespit edilen köpeğin, bugün yapılacak röntgen çekiminin ardından tedavisine devam edilecek.

DKMP Rize 12. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kalkandere Belediyesi işçisinin süpürgeyle faraşa koyarak dereye fırlattığı köpek yavrusunun koruma altına alınıp, bakım ve kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yavru köpeğin DKMP Rize Şube Müdürü Miktat Özyanık tarafından sahiplenildiği bildirildi.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA