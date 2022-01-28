RİZE'DE DERE YATAĞINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI - Haberler
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RİZE'DE DERE YATAĞINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RİZE'de sağanak sonrası debisi yükselen derede mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı.

RİZE'de sağanak sonrası debisi yükselen derede mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı.

Kentte sağanak sonrası Reşadiye Deresi'nin debisi yükseldi. Bu sırada bir sokak köpeği dere yatağında mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri merdiven ile dere yatağına inerek bir oyuğa sığınan köpeğe ulaştı. İtfaiye erinin kucağına aldığı köpek sokağa bırakıldı.

RİZE'DE DERE YATAĞINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

RİZE'DE DERE YATAĞINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

RİZE'DE DERE YATAĞINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Köpek, Güncel, Haber

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