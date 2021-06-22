RİZE DENİZE GİREN AFGAN UYRUKLU GENÇ BOĞULDU

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde sahil kenarında denize giren Afganistan uyruklu Yusuf Rahibi (25), boğuldu.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde sahil kenarında denize giren Afganistan uyruklu Yusuf Rahibi (25), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde denize giren Afganistan uyruklu Yusuf Rahibi, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayıp, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisleri ekibi, denizde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama sonucu, Yusuf Rahibi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı