Rize'de denizde kalp krizi geçiren kişi öldü
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Rize'de denizde kalp krizi geçiren kişi öldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Rize'de denizde kalp krizi geçiren kişi öldü
23.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:50

Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Ardeşen Küçük Liman mevkisinde serinlemek için denize giren Necat İslamoğlu, yüzdüğü sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince denizden çıkarılan İslamoğlu'nun, hayatını kaybettiği tespit edildi.

Emekli ilkokul müdürü olduğu öğrenilen İslamoğlu'nun cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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