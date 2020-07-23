Rize'de denizde kalp krizi geçiren emekli okul müdürü hayatını kaybetti
Rize'de yüzerken kalp krizi geçiren Necati İslamoğlu isimli emekli okul müdürü hayatını kaybetti.
23.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:05
Rize'de yüzerken kalp krizi geçiren Necati İslamoğlu isimli emekli okul müdürü hayatını kaybetti.
Olay Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan emekli Ardeşen Lisesi Müdürü 80 yaşındaki Necati İslamoğlu hemen hergün yüzdüğü Ardeşen Limanı mevkiinde denize girmek istedi. Denizde bir anda kalp krizi geçiren İslamoğlu hayatını kaybetti. Cansız bedeni kıyıya vuran İslamoğlu denizden çıkartılarak otopsisi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgilki inceleme başlatıldı. - RİZE
Kaynak: İHA