Rize'de denizde hortum paniği

Rize'nin Fındıklı ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum paniğe yol açtı.

Rize'nin Fındıklı ilçesi sahilinde denize yüzmeye giden vatandaşlar hortum çıkınca paniğe kapıldı. Hortumun deniz üzerinden açıkta devam etmesiyle rahat nefes alan vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu. Son aylarda Karadeniz açıklarında sıkça hortum görüldüğü de belirtildi. Geçen ayda Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında benzer büyüklükte hortum görülmüştü.

Kaynak: DHA