Rize'de, denizde 6 gündür aranan babası için kıyıdan ayrılmıyor (2)

GÜRCİSTAN KIYISINDA CESEDİ BULUNDURize'nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde 6 gün önce kaybolan Hasan Furuncu'nun (55), 181 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Poti şehrinde, sahil kıyısında cansız bedeni bulundu.

GÜRCİSTAN KIYISINDA CESEDİ BULUNDU

Rize'nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde 6 gün önce kaybolan Hasan Furuncu'nun (55), 181 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Poti şehrinde, sahil kıyısında cansız bedeni bulundu. Gürcistan ve Türkiye'deki görevliler arasında yapılan görüşmelerle üzerindeki kolyeden teşhis edilen Furuncu'nun cansız bedeni, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı