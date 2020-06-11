Rize'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Rize'nin Pazar ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
11.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:58
Rize'nin Pazar ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Lise kavşağı mevkisinde deniz kenarında kayalıkların üstünde ceset gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, cesedin Şaban Kambur'a ait olduğunu belirledi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA