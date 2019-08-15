15.08.2019 19:18

Rize'de, dar yolda itfaiye ulaşamadı, 3 katlı ev kül oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yolun dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği yangında, 3 katlı ev yanarak kül oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Şenyurt köyünde meydana geldi. Ali Bodur'a ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kiracı olarak bulunan Ahmet ve Aysel Efiloğlu çifti ile 2 çocuğunun bahçede olduğu sırada çıkan yangında, alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangın yerine doğru yola çıktı. Ancak yolun dar olması nedeniyle ekipler yangın yerine ulaşamadı. Ev kısa sürede yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA