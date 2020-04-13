Rize’de covid 19 ile mücadele mikronsis ile yapılıyor… Rize'de Covid-19 ile mücadele kapsamında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in talimatlarıyla belediye Temizlik İşleri bünyesine Mikronsis dezenfektan aracı kazandırılarak mobil mücadele başlatıldı.

Rize'de Covid-19 ile mücadele kapsamında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in talimatlarıyla belediye Temizlik İşleri bünyesine Mikronsis dezenfektan aracı kazandırılarak mobil mücadele başlatıldı. Kaynak: Dunya.com