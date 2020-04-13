Rize’de covid 19 ile mücadele mikronsis ile yapılıyor…
Rize'de Covid-19 ile mücadele kapsamında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in talimatlarıyla belediye Temizlik İşleri bünyesine Mikronsis dezenfektan aracı kazandırılarak mobil mücadele başlatıldı.
13.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:08
Rize'de Covid-19 ile mücadele kapsamında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in talimatlarıyla belediye Temizlik İşleri bünyesine Mikronsis dezenfektan aracı kazandırılarak mobil mücadele başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com