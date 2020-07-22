Rize'de Covid-19 denetimleri kapsamında 17 işletmeye ceza kesildi Rize'de lokanta, restoran ve kafelerde yapılan pandemi süreci denetimlerinde 17 işletmeye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Rize'de lokanta, restoran ve kafelerde yapılan pandemi süreci denetimlerinde 17 işletmeye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Korona virüs salgının son günlerde hızla arttığı Rize'de denetimler sıklaştırıldı. İl merkezinde faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafelerde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe kuralları ve dezenfektan denetimleri yapılmaya devam ediliyor. Denetimler kapsamında Rize merkezde yer alan 29 işletme incelenerek 17'sine İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada denetimlerin süreceği dile getirilerek "Valiliğimizin himayesinde oluşturulan komisyonca, bugün itibariyle 29 adet işletme denetlenmiş olup, 17 adet işletmeye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA