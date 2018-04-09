Rize'de Çiftçilere Maviyemiş Fidanı Dağıtıldı

Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce 57 üreticiye 14 bin 250 maviyemiş (likapa) fidanı dağıtıldı.

Çaykur Didi Stadı önünde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şafak Bulut ve üreticiler katıldı.

Vali Bektaş, burada yaptığı konuşmada, Rize'nin başlıca gelir kaynağının çay olduğunu, Rize ve çevresinin tarımsal üretim açısından maviyemiş yetiştiriciliği son derece uygun olduğunu belitti.

Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında 57 üreticiye 14 bin 250 likapa fidanı dağıtıldığını kaydeden Bektaş, "Maviyemiş üreticilerimizin gelir düzeylerine katkı sağlayacak tarımsal bir ürün. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen projelerle bu tür butik ürünler konusunda daha fazla üreticimizin yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İl Müdürü Bulut da maviyemiş yetiştiriciliğinin 2012 yılı itibarıyla teşvik edilmeye ve projelendirilmeye başladığını belirterek, "İlimiz, 2012 yılında maviyemiş yetiştiriciliği konusunda Türkiye'de üçüncü sıradaydı. Geçen yıllar içinde gerçekleştirilen projeler sonucu Rize bu alanda ilk sıraya yükselmiş durumda. İimizde 276 dekar alanda maviyemiş üreticiliği yapılmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere maviyemiş fidanı dağıtıldı.