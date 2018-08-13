Rize'de Çevre Temizliği Farkındalığı

Rize'de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği yapıldı.

Rize Valiliği ve Rize Belediyesi öncülüğünde çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar valilik önünden başlayarak, Atatürk Caddesi ve Osman Karavin Caddesi boyunca çöp toplama çalışması yapıldı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturmak için böyle bir organizasyon içinde olduğunu belirterek, "Havası, suyu her şeyi ile temiz bir şehirde yaşamak için ilk önce kirletmememiz gerekir." dedi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da Rize'ye turistlik amaçlı gelen misafirlere şehri temiz bir şekilde sunmak istediklerini ifade ederek, bu gaye ile tüm vatandaşları günlük hayatları içerisinde çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ettiklerini kaydetti.

Etkinliğe, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı, Kent Konseyi Başkanı Sadullah Köse ve vatandaşlar katıldı.