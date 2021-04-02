Rize'de çay üreticileri, belirli şartlarla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de çay üreticileri, belirli şartlarla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de çay üreticileri, belirli şartlarla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Rize'de, çay bahçesine gitmek isteyen üreticiler, belirli şartları yerine getirmeleri halinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Rize'de, çay bahçesine gitmek isteyen üreticiler, belirli şartları yerine getirmeleri halinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam 21.00 itibarıyla geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, yaklaşan çay sezonu öncesi çay bahçeleri ile ilgilenecek çiftçilere yönelik bazı hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gübreleme yapmak üzere çay bahçelerine gidecek vatandaşların sokağa çıkma muafiyetinden yararlanmaları için il merkezi veya ilçe ziraat odalarından çiftçi belgesi temin etmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğer söz konusu çiftçi belgeleri kişilerin anne yada babasının üzerine ise sadece kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Ancak belge diğer aile büyüklerinin adına kayıtlı ise nüfus müdürlüklerinden alacakları nüfus kayıt örnekleri akrabalıklarını belgelemek ve aynı zamanda aile büyüklerinin adına kayıtlı olan çiftçi belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Yarıcılar için ise çay bahçesi sahipleri tarafından hazırlanan ve ilgili köy veya mahalle muhtarı tarafından onaylanan yarıcılık belgesinin kolluk kuvvetlerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu bu belgelerini tamamı ikametgah adresi ve tarım arazisi arasındaki güzergah dahilinde geçerli olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Özge Özder Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rize'de çay üreticileri, belirli şartlarla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:05:56. #1.15#
title