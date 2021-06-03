Rize'de çatı katında ekili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Rize'de çatı katında ekili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi

Rize'de çatı katında ekili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de çatı katında plastik kaplar içerisinde ekili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Rize'de çatı katında plastik kaplar içerisinde ekili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar sonucu İ.P'nin evine operasyon düzenlendi.

Evin çatı bölümünde yapılan aramada saksı içerisinde dikili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Rize'de çatı katında ekili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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